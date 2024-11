Terremoto di magnitudo 4 in Molise

Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto poco prima delle 2 di notte nella zona di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a circa 20 chilometri da Termoli. Ne dà notizia la Sala Sismica INGV-Roma. L'ipocentro è stato localizzato a circa 18 km di profondità.

Nessuna criticità viene segnalata dai Vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto registrata questa notte in provincia di Campobasso con epicentro a Montecilfone. Nella zona sono comunque in corso verifiche. Montecilfone è stato già colpito da un terremoto a metà agosto del 2018 che aveva causato molti danni alle abitazioni del paese e dei centri limitrofi. Per quel sisma - che fu di magnitudo 5.2 - la ricostruzione è ancora in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA