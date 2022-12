Caro bollette, Coni Molise critica Regione, nessuna risposta

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 DIC - "A fronte di eventi promozionali per il mondo dello sport il problema del caro bollette per luce e gas resta irrisolto. Le nostre società e i nostri club continuano a dover fare i conti con una qual certa assenza delle istituzioni a livello di supporto del loro percorso meritorio". Lo afferma il presidente del Coni Molise Vincenzo D'Angelo che sollecita un intervento delle istituzioni locali.

"Questa emergenza - prosegue - rischia di rappresentare un salasso notevole per le casse delle nostre associazioni sportive, già costrette per la marginalità del nostro territorio a dar vita a equilibrismi assoluti, se non a veri e propri salti mortali, legati anche al supporto di quanti offrono volontariamente la propria opera, per proseguire nella loro attività meritoria di promozione e valorizzazione delle singole discipline".

D'Angelo critica quindi l'atteggiamento della Regione: "Sul tema ho sollecitato ripetutamente, e peraltro debbo dire invano, il governatore della Regione Molise, titolare delle delega in materia sportiva, facendogli presente, sia in maniera formale che informale, le difficoltà con cui si trovano a dibattere le associazioni che operano sul territorio".

"È ben lontana da me - conclude il presidente Coni - la volontà di profetizzare scenari funesti, tuttavia il rischio che, in primavera, tante società possano finire vittime dei costi che si genereranno nei mesi invernali è più che concreto".

