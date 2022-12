Ndocciata, sabato ad Agnone anche il ministro Sangiuliano

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 DIC - Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà sabato prossimo, 10 dicembre, ad Agnone (Isernia) per assistere alla Ndocciata. Lo conferma l'amministrazione comunale del centro altomolisano del quale il ministro è originario per parte di madre. "Per Agnone sarà una svolta memorabile - ha detto il sindaco Daniele Saia non appena avuta la conferma della presenza di Sangiuliano all'antico rito del fuoco -. Accogliere il ministro ci permetterà di condividere direttamente con il Governo centrale sia la nostra grande 'Ndocciata, riconosciuta come Patrimonio d'Italia per la tradizione, che portare all'attenzione del Dicastero le potenzialità e le esigenze del nostro territorio".

"È risaputo - ha concluso il primo cittadino - che l'alto Molise abbia un potenziale illimitato. Auspichiamo che questo primo incontro possa essere l'apripista per una collaborazione proficua che ci permetta di sfruttare le nostre risorse culturali per attirare sempre più presenze". (ANSA).