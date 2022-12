Vespa Club Campobasso conferma Giovanni Pacifico presidente

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 DIC - Giovanni Pacifico è stato confermato presidente del Vespa Club di Campobasso, è al suo 4/o mandato. L'elezione, al termine dell'assemblea dei soci che si è tenuta a Campobasso nello scorso fine settimana. Fanno parte del Consiglio direttivo: Ermanno Ramacciato, Mimmo Vespoli, Stefano Rosa, Giovanni Iannetta, Pietro Conti, Giovanni Di Nallo, Claudio Costa e Antonio Casertano. "Sono onorato per il risultato ottenuto - ha commentato Pacifico - avevo espresso la volontà di non ricandidarmi ma il direttivo uscente ha insistito tanto convincendomi ad essere ancora in campo in prima persona".

Il Vespa Club Campobasso, affiliato al Vespa Club Italia, è stato costituito 15 anni fa e conta 205 soci. Tra i programmi del 2023, la partecipazione a manifestazioni nazionali e al 'Vespa Worl Days' in Svizzera. Lo scorso mese di agosto ha organizzato a Campobasso il 7/o raduno nazionale con oltre 200 partecipanti in rappresentanza di 26 Vespa Club nazionali. Una edizione caratterizzata dal mix storia-cultura-turismo con l'esposizione delle Vespe più antiche all'interno del Comando militare regionale dell'Esercito e un mini tour. (ANSA).