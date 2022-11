Turismo:a Campitello Matese primo Festival sport di montagna

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 NOV - Una full immersion tra immagini suggestive, talk, spettacoli, dimostrazioni sportive, mostra fotografica e testimonial: è il primo 'Festival degli sport di montagna' organizzato dal Comune di San Massimo (Campobasso) e patrocinato dalla Regione Molise che inaugura la stagione sciistica 2022-2023. Quattro giorni, dall'8 all'11 dicembre, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere la cultura dello sport di montagna.

Campitello Matese, frazione di San Massimo, "è un'eccellenza del Molise. Lo è per vocazione naturale - ha detto il sindaco, Alfonso Leggieri - in virtù dello straordinario patrimonio paesaggistico e naturale di cui dispone, ma anche per il suo tessuto di infrastrutture turistiche che raccontano, attraverso la cultura dell'ospitalità, le peculiarità del territorio.

Questi per noi - ha aggiunto - sono elementi che possono diventare fattori di ulteriore crescita e sviluppo ed è per questo che abbiamo pensato di dedicare un evento all'apertura della stagione invernale proponendo un nuovo modo di raccontare la nostra montagna". (ANSA).