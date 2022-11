"Giustizia, sicurezza, crimine", forum internazionale all'Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 NOV - 'Giustizia, sicurezza, crimine': è il tema del forum internazionale sugli studi di sociologia in programma domani 25 novembre, alle 10:30, nell'Aula 'Franco Modigliani' del 2/o Edificio polifunzionale dell'Università del Molise a Campobasso. L'argomento rappresenta la sintesi dei macrotemi che ha messo insieme, in un gruppo scientifico e di ricerca nazionale, docenti e ricercatori di diversi atenei italiani (Università del Molise, Università 'Federico II' di Napoli, Università di Perugia, Università di Chieti-Pescara 'D'Annunzio' e Università della Campania 'Luigi Vanvitelli'. Il primo incontro, lo scorso mese di gennaio, sul tema 'Sovraindebitamento, credito illegale, nuove modalità realizzative dell'usura: quale prevenzione, come migliorare il contrasto'. A seguire, diverse iniziative svolte su tematiche economico-regolative, di devianza minorile e di corruzione, durante le quali sono stati trattati argomenti di grande emergenza e attualità connessi, per lo più, agli ambiti del crimine, dell'economia, ambiente e mondo del web. (ANSA).