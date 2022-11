Sanità, Molise, in arrivo all'Asrem 8 ginecologi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 NOV - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha formalizzato le procedure di assunzione per otto medici della disciplina di Ginecologia e Ostetricia da impiegare nelle strutture regionali. Su 18 candidati ammessi al concorso, per titoli ed esami, se ne sono presentati nove. Tra questi, un solo specialista e 8 specializzandi. L'Asrem ha dunque proceduto all'assunzione a tempo indeterminato del medico specialista, mentre per i 7 specializzandi è stato previsto un contratto a tempo determinato, con trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito del conseguimento della specializzazione, previa stipula di convenzione con la pertinente Università. (ANSA).