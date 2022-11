Sanità: salvare ospedale, consiglio aperto a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 22 NOV - "Noi siamo qui a dimostrare che la città di Isernia, la sua provincia, ma tutto il Molise non demorde perché crede che quella della sanità sia la battaglia principale affinché questa regione esista". Così il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, a margine dell'adunanza consiliare aperta e convocata presso l'Auditorium 'Unità d'Italia' per consentire la massima partecipazione dei cittadini su un tema molto sentito: "salvare l'ospedale 'Veneziale' di Isernia da ulteriori tagli". Ad accogliere l'appello di Castrataro sono state soprattutto le 'prime linee', ovvero i medici che, a turno, hanno portato la loro testimonianza dal campo di battaglia degli ospedali e della medicina territoriale. Assenti, invece, il Commissario Donato Toma, il dg Asrem, Florenzano, e la delegazione parlamentare, tutti invitati: "Non mi sento di fare polemica con la delegazione parlamentare, so che il martedì è un giorno di lavori parlamentari. Tra l'altro ho ricevuto anche dei messaggi e so che stanno lavorando sul Decreto Molise.

Credo, però, che se aspettiamo i decreti rischiamo di peggiorare la sanità, alcune cose possono essere fatte subito e noi ci aspettiamo che vengano fatte. Se c'è la volontà effettiva di tutte le forze politiche, in primis di chi governa la Regione e la nazione, di poter andare nella direzione di risolvere i problemi lo possono dimostrare da domani". "Ho cercato di dialogare con il Commissario Toma e con il dg Asrem Florenzano - ha aggiunto -, non ha dato i frutti perché la situazione dell'Ospedale 'Veneziale', e della sanità in generale, è peggiorata. Non vediamo atti di programmazione immediati che possano andare contro questo disastro che continua da 20 anni".

"Speriamo - ha concluso - di poter coinvolgere i cittadini perché la politica non basta più, serve che i cittadini si facciano carico di una protesta e, soprattutto, di una proposta". (ANSA).