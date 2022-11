'In farmacia per i bambini',aderiscono 2 attività di Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 17 NOV - Due farmacie di Termoli hanno aderito alla raccolta farmaci per l'Infanzia "in farmacia per i bambini 2022". L'iniziativa, promossa dalla 'Fondazione Francesca Rava', si terrà dal 18 al 25 di novembre. Nel corso della settimana nelle due attività saranno presenti volontari della diocesi di Termoli-Larino, delle parrocchie di Santa Maria degli Angeli e San Timoteo, della Lilt Cb e dell'Unitalsi per informare i cittadini sulle finalità dell'iniziativa e indirizzeranno nella scelta dei prodotti da donare per meglio rispondere alle esigenze di famiglie e minori.

Le medicine di interesse sono perlopiù pediatriche da banco e prodotti baby care. Saranno poi distribuiti alle famiglie del Basso Molise. (ANSA).