Vino, Molise, prorogata scadenza progetti 'Investimenti Ocm'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 NOV - Sono stati prorogati al prossimo 30 novembre i termini, precedentemente fissati al 15 novembre, per la presentazione dei progetti regionali inerenti la misura 'Investimenti Ocm Vino', per la Campagna vitivinicola 2022-2023. Le domande, fanno sapere dall'assessorato regionale all'Agricoltura, dovranno pervenire telematicamente sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian). Le aziende molisane avranno ancora due settimane per chiedere di accedere a risorse finalizzate a migliore la produzione, la commercializzazione e in generale la competitività dell'impresa.

Info e documentazione necessaria sono consultabili sul portale web del Piano di sviluppo rurale (Psr) della Regione. (ANSA).