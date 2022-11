Abete bianco S.Pietro: assessore, Regione interpellata oggi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 NOV - "La Regione Molise è stata interpellata all'ultimo momento, cioè questa mattina, su una questione per la quale il Comune di Agnone (Isernia) e la Comunità montana si erano messi a disposizione del comune di Rosello (Chieti), visto che l'albero che deve essere donato a Sua Sanità spetta all'Abruzzo". Così all'ANSA l'assessore regionale alle politiche agricole e forestali del Molise, Nicola Cavaliere, in merito al taglio dell'abete bianco per l'addobbo in Piazza San Pietro. "E' stata allertata la struttura tecnica dell'assessorato - prosegue Cavaliere - che fa presente che in quel territorio ci sono vincoli paesaggistici e legati alla zona Sic. La procedura per la valutazione dura circa un mese".

