Pd, in Molise giovani a confronto con 'Festa delle Idee'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 NOV - "Con questo evento i Giovani Democratici del Molise vogliono innanzitutto tornare a fare una cosa fondamentale: mettere insieme i giovani e farli dialogare, giovani con esperienze differenti, legati al Molise e che qui vogliono rimanere per cercare di creare delle opportunità nuove". Lo ha detto il segretario regionale dei Giovani Democratici del Molise Alfredo Marini intervenendo alla "Festa delle Idee", l'evento organizzato a Campobasso nel quale si sono susseguiti 20 interventi di altrettanti giovani: studenti, docenti universitari, sindaci, professionisti, rappresentanti del mondo del volontariato, imprenditori. Crollo demografico, diseguaglianze sociali, fuga dei giovani, diritti negati, poca capacità politica di offrire speranza e opportunità: questi alcuni dei temi affrontati.

"Quella del Molise - ha proseguito Marini - è una fotografia a tinte sempre più fosche, una terra dove è sempre più difficile immaginare un futuro, soprattutto per noi giovani. Eppure, restiamo convinti che il Molise possa diventare un territorio di possibilità, ma per realizzare questo desiderio non possiamo più delegare ad altri: è necessario l'attivismo in prima persona di una nuova generazione". All'incontro ha partecipato il giornalista del Quotidiano Nazionale (Il Giorno - La Nazione - Il Resto del Carlino) Ettore Maria Colombo. In chiusura è intervenuta la capogruppo del Pd in Consiglio regionale Micaela Fanelli. (ANSA).