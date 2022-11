Bullismo, protocollo d'intesa tra istituzioni e associazioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 NOV - Il prossimo 23 novembre, alle 16, nel municipio di Macchia d'Isernia, verrà sottoscritto il Protocollo di intesa sulla "Rete regionale contro il bullismo e le sue varie manifestazioni", tra il Consiglio regionale del Molise, lo stesso Comune, la Consigliera di Parità Province di Campobasso e Isernia Giuditta Lembo, il Garante reginale dei Diritti alla Persona Paola Matteo, l'Ordine degli Avvocati di Isernia, l'Ordine dei Giornalisti del Molise, il Corecom Molise, l'Associazione Stop Bullismo Odv, e l'Ussi Molise.

"Scopo dell'iniziativa - spiega il presidente del Consiglio regionale annunciando l'iniziativa - è porre in essere una serie di azioni atte a prevenire, informare e sensibilizzare sul fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni. A tal fine è prevista la formazione di un Gruppo di lavoro per lo studio del fenomeno, costituito dai soggetti sottoscrittori il protocollo, con la regìa affidata alla Presidenza del Consiglio regionale". (ANSA).