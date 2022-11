Guglionesi conferisce cittadinanza onoraria a Stefano Zamagni

(ANSA) - GUGLIONESI, 10 NOV - Conferita la Cittadinanza onoraria di Guglionesi all'economista Stefano Zamagni. Con il riconoscimento ha preso il via oggi, in Molise, la tre giorni dedicata all'Economia Civile. Una cerimonia sobria quella di oggi che ha visto il Consiglio Comunale di Guglionesi esprimersi all'unanimità nel concedere allo studioso accademico, la Cittadinanza Onoraria, prima ancora di aver deliberato la costituzione del Primo distretto di Economia Civile in Molise.

"Una giornata importante per la collettività di Guglionesi che mi onoro di rappresentare - dichiara il sindaco Mario Bellotti - Da oggi Guglionesi può fregiarsi di annoverare tra i suoi cittadini, dopo la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, un altro illustre personaggio, encomiabile e di assoluto spessore internazionale".

Domani l'incontro all'Istituto Boccardi di Termoli, poi a Guglionesi la lezione Magistrale del professor Zamagni, la prima da cittadino del paese molisano. (ANSA).