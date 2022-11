Nuovo console Usa inizia dal Molise visite in sud Italia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 NOV - Il nuovo console degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds ha cominciato oggi dal Molise un giro di visite che la porterà in tutte le regioni del sud Italia. A Campobasso nel pomeriggio la diplomatica è stata ricevuta a Palazzo San Giorgio dal sindaco Roberto Gravina e dal presidente del Consiglio comunale Antonio Guglielmi. "Questa è una zona bellissima - ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti - io sono arrivata in Italia tre mesi fa e per me è molto importante visitare tutte le zone del sud, sono felice di cominciare proprio dal Molise". Il console ha ricordato poi i tanti molisani che vivono in America, ricordando le origini molisane di Nancy Pelosi: "C'è una relazione molto speciale tra gli Stati Uniti e il Molise - ha affermato - e penso anche alla recente visita in questa regione della speaker della Camera". Sui temi al centro della visita ha concluso: "Stiamo parlando di economia, della possibilità di aumentare gli investimenti americani in queste zone e capire come sono queste realtà e quali sfide esistono". (ANSA).