Nuoto: tre molisani agli assoluti di Riccione in vasca corta

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 NOV - Tre molisani parteciperanno ai campionati italiani assoluti di Riccione in vasca corta (25 metri), in programma il 10 e 11 novembre, che vedranno la partecipazione di 458 atleti (239 maschi e 219 femmine) in rappresentanza di 117 società: si tratta di Martina Lonati (classe 2004, 100 e 200 farfalla) e Luca Angelilli (classe 2002, 100 rana) di H2O Sport, e di Marco Gallesi (classe 2003, 50 farfalla e 50 stile libero) della Hidro Sport.

Versione dei campionati assoluti invernali che quest'anno sono anticipati di quasi un mese rispetto alle consuetudini, anticipo necessario perché valido come ultimo test prima dei mondiali in vasca corta di Melbourne (13-18 dicembre) in Australia.

"Ci attende un bellissimo campionato italiano assoluto - affermano i tecnici della Lonati e Angelilli, rispettivamente Giorgio Petrella e Paolo Di Lullo - parliamo di una manifestazione di grandissimo spessore nella quale spettacolo ed emozioni sono assicurate. Sia Martina che Luca stanno bene, hanno lavorato sodo e si sono preparati al meglio per questi campionati. Sarà bello poter rappresentare in un evento di così alto livello, la nostra regione e le nostre città. Cercheremo di portare a casa dei risultati soddisfacenti con i nostri due atleti".

Gallesi che ha dovuto riprogrammare interamente la sua preparazione atletica per via della frequenza universitaria decentrata rispetto alla sua sede abituale di allenamenti, parte con l'intento di verificare le sue reali condizioni fisiche ed avere i primi riscontri effettivi su questi nuovi equilibri personali, facendo leva soprattutto sul suo carattere a forte propensione agonistica. (ANSA).