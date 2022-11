Unimol: ecco alta formazione nel mondo dello sport

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 NOV - Buone opportunità per chi punta ad intraprendere l'attività di dirigente e manager professionista nel mondo dello sport con il Master di 1/o livello in 'Management dello sport' dell'Università del Molise.

Le attività formative avranno inizio entro febbraio 2023 per concludersi nell'anno accademico 2022-2023. "L'elemento davvero distintivo, caratterizzante e di trasversalità per chi deciderà di fare domanda di partecipazione al Master - fa sapere l'Unimol - risiede in un duplice vantaggio, in una doppia utilità: i 60 Cfu maturati, infatti, oltre a garantire l'acquisizione del titolo di alta formazione post lauream, consentiranno anche di iscriversi, direttamente, al secondo anno della laurea magistrale in Management delle Sport che sarà istituita all'Unimol a partire dal prossimo anno accademico". La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il prossimo 30 novembre.

Informazioni dettagliate sul sito web dell'Ateneo. (ANSA).