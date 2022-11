4 novembre, cerimonia con autorità e studenti a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 NOV - Celebrata questa mattina a Campobasso, alla presenza di tutte le autorità locali, la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Amate. Le cerimonie sono iniziate con il raduno in piazza Pepe e poi con il corteo verso piazza della Vittoria dove si è tenuta la commemorazione delle vittime.

Nel corteo la banda musicale "Donato Di Maria" di Gambatesa, le Associazioni Combattentistiche e d'Arma con gonfaloni e labari, le scolaresche e a seguire le autorità locali che hanno deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento ai Caduti.

Subito dopo altre due corone sono state deposte dai comandanti militari delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e dal rappresentante delle associazioni combattentistiche e d'Arma. La parte finale della cerimonia, a causa della pioggia, si è poi tenuta nella sala della Costituzione della Provincia dove il cappellano militare ha recitato la "Preghiera per la Patria" ed è stata data lettura dei messaggi ufficiali del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. E' stata anche consegnata la bandiera nazionale all'Istituto Comprensivo Barone di Baranello. In occasione della giornata delle Forze Armate si sono tenute anche le manifestazioni "Caserme Aperte" e "Caserme in Piazza" con la possibilità di visitare la caserma Pepe, sede del Presidio del Comando militare Esercito "Abruzzo Molise", la caserma Testa, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, la caserma Zara, sede del Comando regionale del Molise della Guardia di Finanza, e la caserma della Capitaneria di Porto di Termoli. (ANSA).