S.Giuliano di Puglia:Cesa,basta tragedie come qui e L'Aquila

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA, 31 OTT - "E' una ferita difficile da rimarginare. Nessuno ha la possibilità di restituire ai 27 angeli e alla maestra Carmela il soffio della vita. Possiamo, però, far sì che tragedie come questa di San Giuliano non accadano mai più". Così il segretario nazionale Udc e deputato molisano Lorenzo Cesa nel giorno della ventesima commemorazione delle vittime del crollo della scuola Jovine, avvenuto il 31 ottobre 2002 a San Giuliano di Puglia (Campobasso) con una scossa di terremoto di magnitudo 6.0.

"E' di diversi giorni fa la notizia di un'ennesima disgrazia sfiorata, in un ateneo - ha proseguito - Pochi minuti e avremmo nuovamente pianto giovani vite. Non devono più accadere drammi come quello di San Giuliano di Puglia o quello dell'Aquila. E' dovere delle Istituzioni garantire la sicurezza nei luoghi pubblici, nelle scuole, nelle università. Occorre incentivare la cultura della prevenzione, adottando misure serie e di concreta attuazione. Urge una politica più vicina alle esigenze dei cittadini". (ANSA).