S.Giuliano di Puglia: Morelli, classe politica distratta

(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA, 31 OTT - "Ricordo una bambina felice, una bambina gioiosa e poi con i capelli pieni di polvere. Dentro la tasca del grembiulino la polvere, le macerie". A parlare è il presidente del Comitato vittime di San Giuliano di Puglia, Antonio Morelli, che oggi ricorda la figlia Morena, rimasta sepolta sotto la scuola "Jovine". "La vicenda di San Giuliano non è stata di insegnamento - ha proseguito - Mi riferisco al crollo dell'università di Cagliari, mi riferisco a quella scuola a Palermo dove per fortuna un bidello ha avuto l'accortezza di non far entrare i bambini".

"Trovare dopo vent'anni qualcosa di positivo mi riesce difficile - ha proseguito Morelli - Questa classe politica è distratta, non ha avuto insegnamenti da questa triste vicenda.

Una cosa positiva è che il dibattito sulla sicurezza è entrato prepotentemente nelle agende, nel dibattito politico e tra i genitori. L'auspicio e la speranza è che veramente tengano fede alle promesse fatte durante il funerale quando dissero 'mai più un'altra San Giuliano'". (ANSA).