Comune Termoli si aggiudica Premio Fratino d'oro di Ambiente

(ANSA) - TERMOLI, 27 OTT - Premio "Fratino d'Oro" al Comune di Termoli da parte dell'Associazione Ambiente Basso Molise. A 14 anni dalla sua istituzione, il riconoscimento per l'impegno nei confronti dell'ecosistema marino e del piccolo limicolo delle spiagge, è andato all'Amministrazione comunale termolese. La cerimonia di consegna si è svolta nell'aula consiliare alla presenza del sindaco Francesco Roberti. Presenti gli assessori Rita Colaci, Silvana Ciciola, Giuseppe Mottola e il dirigente del settore Ambiente del Municipio, Gianfranco Bove.

A conferire il premio, il presidente di Ambiente Basso Molise Luigi Lucchese. "Per aver intrapreso un'azione di difesa del bene comune contribuendo in maniera determinate alla tutela e alla salvaguardia del Fratino". "Erano anni - ha detto Lucchese - che chiedevamo la protezione della spiaggia, sono circa vent'anni che chiediamo di non effettuare la pulizia meccanica degli arenili. Quest'anno abbiamo presentato un progetto e l'amministrazione comunale lo ha fatto suo. Anzi, ha anche ampliato l'iniziativa. Chiedevamo circa un chilometro per salvaguardare il Fratino e i tratti di spiaggia dove si riproduce. Il Comune ha invece voluto arrivare a sette chilometri riservati alla protezione delle dune. E' stato un passo molto importante che ci invoglia a continuare su questa strada".

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Roberti.

"E' un lavoro che da quando ci siamo insediati abbiamo cercato sempre di portare avanti: la biodiversità e il fratino. Per noi è una soddisfazione aver raggiunto questo obiettivo".

Luigi Lucchese ha poi voluto fornire alcuni numeri inerenti la presenza del Fratino sulle spiagge molisane. "A Termoli abbiamo avuto 15 nidi, a Campomarino 4, Montenero 3 e Petacciato 2. Questi 24 nidi hanno portato a 63 uova, 50 nati di cui involati 16. Tra questi nidi a Montenero su 3 nidi 2 sono stati predati, a Termoli 1 predato e 2 distrutti. C'è qualcuno che, evidentemente, si diverte. In Molise ad oggi non abbiamo registrato predazioni da parte di volpi e animali selvatici se non da parte dei nemici naturali del Fratino. Sono invece aumentate le predazioni da parte dei cani. I dati confermano l'importanza dell'habitat naturale esistente sulla costa molisana". (ANSA).