Turismo:Cuccello (Cisl),Abruzzo e Molise per rete strategica

(ANSA) - TERMOLI, 19 OTT - "L'Abruzzo e il Molise devono lavorare in sinergia per creare una rete tra sindacato-imprenditori-politica. C'è bisogno di una strategia responsabile che punti agli investimenti attraverso le risorse del Pnrr e della nuova programmazione". Così, oggi, a Termoli il segretario confederale della Cisl, Andrea Cuccello intervenuto al convegno organizzato dalla Cisl Abruzzo e Molise dal titolo: "Una rete per valorizzare Abruzzo e Molise: Destagionalizzazione del Turismo-Filiera Agroalimentare".

"I fondi Pnrr e della nuova programmazione rappresentano l'unica occasione, che non possiamo sprecare, per sostenere lo sviluppo e la crescita ma soprattutto valorizzare i territori" ha aggiunto Cuccello. La conferenza, svoltasi nella sala conferenze dell'Alberghiero di Termoli, ha visto l'introduzione ai lavori di Davide Frigelli, Segretario Generale Fisascat Cisl Abruzzo Molise, Franco Pescara segretario Generale Fai Cisl Abruzzo Molise ed i saluti del sindaco della città Francesco Roberti.

"Destagionalizzare il turismo attraverso le risorse agro-alimentari - ha dichiarato Giovanni Notaro, segretario regionale del sindacato in Molise -. C'è sempre di più la convinzione, ora comincia ad esserci un'autodeterminazione con delle capacità di imprenditori e la dobbiamo saper valorizzare e sviluppare. Noi non siamo solo luoghi che possono essere visitati stagionalmente, ma abbiamo un patrimonio dove si può creare una fruizione di beni culturali e dei nostri borghi che sono autentici. La destagionalizzazione passa attraverso un percorso di rete che collega e connette il Molise e l'Abruzzo al resto d'Italia e che non ha nulla da temere rispetto a quello che può essere il patrimonio artistico e culturale italiano".

(ANSA).