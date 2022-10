Turismo:Rota (Fai-Cisl), pronti per eliminare bassa stagione

(ANSA) - TERMOLI, 19 OTT - "Per destagionalizzare il turismo bisogna lavorare su tre obiettivi fondamentali: valorizzazione della multifunzionalità dell'agroalimentare, migliori infrastrutture e promozione del territorio che hanno bisogno di maggiori margini di guadagno lungo tutta la filiera".

Così il segretario generale della Fai Cisl nazionale Onofrio Rota, oggi, a Termoli all'incontro "Una rete per valorizzare Abruzzo e Molise: destagionalizzazione del turismo e filiera agroalimentare", organizzato dalla Cisl Abruzzo Molise con le federazioni Fai e Fisascat.

"L'Italia ha tutte le carte in regola perché non esista più una bassa stagione e il comparto agroalimentare in questa sfida risulta ancora più strategico - ha proseguito Rota -: il settore, con la sua multifunzionalità legata all'accoglienza agroturistica, al paesaggio, agli eventi e ai percorsi enogastronomici, ma anche alla produzione energetica e alle filiere del legno, è parte fondamentale di questa visione per rendere più attrattivi i territori. Abruzzo e Molise hanno tutte le caratteristiche per fare bene".

Anche Rota tira in ballo le risorse del Pnnr con un'ottica rivolta al bene delle future generazioni. Sul piano del lavoro nel comparto "c'è necessità di migliorare la formazione e le politiche migratorie, visto che un terzo degli operai agricoli è composto da immigrati e che anche nella trasformazione alimentare tante produzioni tradizionali e di eccellenza sono tenute in piedi da manodopera di origine straniera".

Ad animare la tavola rotonda sulla destagionalizzazione del turismo, l'assessore regionale al ramo del Molise Vincenzo Cotugno, gli imprenditori molisani Fabrizio Vincitorio e Roberto Di Domenico, Davide Guarini, Segretario Generale Fisascat Cisl nazionale, l'assessore alle politiche agricole della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente.

Tra i temi emersi, anche l'etichetta "nutriscore" proposta a livello europeo sulla quale la Fai Cisl ha ribadito la propria contrarietà: "È un sistema errato che sfavorisce tante produzioni della dieta mediterranea e made in Italy e non risolve nulla sul piano dell'educazione alimentare e della salute" ha concluso Rota. (ANSA).