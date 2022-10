Sanità: parlamentari FdI, Decreto Molise al primo punto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 OTT - "La questione della sanità molisana è nella nostra agenda politica al primo punto. Lo abbiamo ripetuto più volte in campagna elettorale che la delegazione parlamentare si sarebbe occupata, in primis, del cosiddetto Decreto Molise, misure finalizzate a portare la nostra regione fuori dall'isolamento e a restituire una sanità pubblica di qualità a tutti i cittadini". A sottolinearlo sono i parlamentari molisani di Fratelli d'Italia, il deputato Elisabetta Lancellotta, e il senatore Costanzo Della Porta.

"Abbiamo assistito negli ultimi giorni alla ridda di voci e preoccupazioni - segnalano in una nota - rispetto alla paventata chiusura di reparti negli ospedali 'Veneziale' di Isernia e 'San Timoteo' di Termoli, col rischio chiusura di Emodinamica nel capoluogo pentro e del Punto Nascite nella città adriatica".

"L'obiettivo è quello che i molisani possano veder garantito il diritto alla salute costituzionalmente tutelato, di qualità e pubblico, e porre le basi affinché il Molise, in futuro, non si ritrovi nuovamente in fase commissariale, di debito sanitario e col rischio di chiusura dei reparti. Si tratta di una battaglia comune, rispetto alla quale non devono esserci speculazioni politiche né iniziative isolate".

"Il Decreto Molise è l'obiettivo cardine del nostro mandato politico - confermano - e, dopo le prime interlocuzioni dei giorni scorsi, inizieremo a lavorarci in maniera ancora più concreta non appena il Governo si insedierà". (ANSA).