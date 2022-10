Sanità, centrosinistra Campobasso, sconcertati da nuovo Pos

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 OTT - "Chiederemo formalmente al sindaco di Campobasso di promuovere una mobilitazione di tutti gli amministratori locali molisani affinché si chieda ai ministri che verranno a breve incaricati, la deroga alla normativa Balduzzi e la modifica immediata di un atto che rappresenta l'ulteriore grave colpo alla Sanità pubblica molisana e che determina la gravissima violazione del diritto alla vita, prima ancora che alla salute, dei cittadini molisani". E' quanto anticipano in una nota i consiglieri comunali di minoranza del centrosinistra Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia e Antonio Battista in relazione al nuovo Programma operativo sanitario (Pos) 2022-2024 predisposto dalla Struttura commissariale al cui vertice c'è il presidente della Regione, Donato Toma. "Il nuovo Pos - affermano - ci lascia sconcertati e sconfortati. A fronte dell'attuale disastrata situazione, peraltro ben evidenziata nella premessa del nuovo documento di programmazione, nonché della possibilità di disporre dei fondi straordinari del Pnrr, non solo non c'è traccia di un'inversione di tendenza, ma addirittura si operano ulteriori tagli nei presidi ospedalieri". (ANSA).