Turismo: Aast del Molise parteciperà al Ttg di Rimini

(ANSA) - TERMOLI, 22 SET - L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise sarà presente al Ttg: Travel Experience di Rimini, in programma dal 12 al 14 ottobre prossimo. Si tratta dell'evento italiano di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo.

La partecipazione dell'Aast alla manifestazione fieristica rientra nell'ambito del Progetto "Le autentiche emozioni del Molise", approvato dalla Giunta regionale del Molise con delibera 180 del 10 giugno scorso, su proposta dell'Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.

Il TTG di Rimini, in tre giorni, richiama operatori provenienti da tutto il mondo, i "key player" delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

(ANSA).