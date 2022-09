'Luoghi del cuore', Museo Misteri mantiene vetta classifica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 SET - Il 'Museo dei Misteri' di Campobasso primo nella classifica provvisoria nazionale de 'I Luoghi del Cuore' 2022 del Fondo ambiente italiano (Fai), tra migliaia di luoghi candidati in tutta Italia. "Un risultato - spiega l'Associazione Misteri e Tradizioni - che testimonia il valore e l'amore per questo luogo e per i Misteri che ne custodisce". Il concorso ha permesso a milioni di italiani di scoprire luoghi meravigliosi, a pochi chilometri da casa, che meritano maggiore valorizzazione e tutela. Grazie all'Associazione Misteri e Tradizioni, che ha promosso la candidatura, decine di privati, associazioni e aziende si stanno mobilitando per sostenere il Museo dei Misteri, raccogliere voti online e firme cartacee in molti posti della città e della regione. La classifica è sempre in evoluzione e si può votare fino al 15 dicembre 2022. (ANSA).