Salone Camper: scialatello re dello show cooking Molise

(ANSA) - TERMOLI, 19 SET - Successo per lo show-cooking del Molise al Salone del Camper di Parma dove la Regione Molise è presente con l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

Lo stand molisano ha riscosso molti consensi durante la fiera svoltasi dal 10 al 18 settembre e la preparazione di una pietanza da parte degli chef molisani Filindo e Mara Russo ha calamitato l'attenzione di molti operatori e visitatori della manifestazione.

I Russo, arrivati da Civita di Bojano (Campobasso), hanno preparato davanti a numerosi presenti, nell'ambito della sezione dedicata alla cucina in camper, un piatto dal gusto intenso: scialatello con ventricina montenerese e nevicata di cacio ricotta del Matese. Accompagnato dalla Tintilia, vitigno autoctono molisano, la pietanza è piaciuta ai presenti, agli organizzatori del Salone fieristico ed ha ottenuto il plauso dell'Unione ristoranti del "Buon ricordo". Con lo show-cooking degustate anche altre specialità del territorio quali mozzarelle, pane, pasta, olio extravergine di oliva.

"Il Molise, grazie all'azione sinergica tra Regione e Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, dà sempre il meglio di se distinguendosi per valori, organizzazione e professionalità" fanno sapere dall'organizzazione della manifestazione fieristica di Parma.

Il Salone del camper rappresenta il punto di riferimento delle vacanze "outdoor" in Italia. (ANSA).