Gemelli Molise:Toma, soluzione è sforare budget Radioterapia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 SET - Un tavolo ristretto tra la Struttura commissariale e i dirigenti dei ministeri della Salute ed Economia per fare il punto sulla questione relativa al 'Gemelli Molise' e sulla richiesta avanzata dal Commissario ad Acta per la sanità e presidente della Regione, Donato Toma, di sforamento del budget assegnato al Gemelli per le prestazioni di Radioterapia oncologica. Si terrà il prossimo 27 settembre al Mef. Lo ha comunicato Toma nel corso di una conferenza stampa.

Ieri il presidente del Tar Molise, Nicola Gaviano, ha parzialmente accolto la richiesta di sospensiva proposta dal 'Gemelli Molise' per l'annullamento del provvedimento della Struttura Commissariale della Regione Molise dello scorso 8 settembre a firma del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario relativo alle 'Prestazioni di radioterapia. Disposizioni urgenti per l'annualità 2022'.

Per il Tar, dunque, "l'atto commissariale oggetto d'impugnativa, ancorché ispirato dall'apprezzabile intento di preservare la continuità delle prestazioni di radioterapia (quale prestazione c.d. salvavita), nel disporre la sospensione dell'erogazione di tutte le altre prestazioni di specialistica ambulatoriale già prenotate e programmate per data successiva al 18 settembre 2022, determina comunque oggettivamente un impatto pregiudizievole sulle attività della società ricorrente e i diritti dell'utenza (tanto da investire, secondo i dati forniti in ricorso, oltre settemila prestazioni prenotate).

Inoltre, osserva il Tar, il decreto commissariale "per il fatto di disporre una sospensione generalizzata e indiscriminata di tutte le 'altre prestazioni di specialistica ambulatoriale' da erogarsi presso l'ospedale Gemelli a partire dal 19 settembre 2022, paralizza, con ciò, anche le prestazioni dirette a pazienti regionali che siano strumentali al trattamento di patologie oncologiche o cardiologiche già accertate e non risultino fruibili con tempistiche appropriate presso altre strutture della Regione". Il 5 ottobre è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale. (ANSA).