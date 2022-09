Calcio: Bruno Conti in visita al Comune di Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 17 SET - Il campione del mondo di Spagna '82 Bruno Conti, arrivato a Termoli come testimonial di una società finanziaria, è stato ricevuto in Comune dal Sindaco Francesco Roberti e dall'Assessore comunale al Turismo Michele Barile.

"Il sogno vissuto con la vittoria del mondiale 1982 non è mai svanito. Un grazie al mitico Bruno Conti. Ricordo Bearzot, il Ct che è stato il padre di quella squadra e che grazie a lui tutti loro sono riusciti a dimostrare di essere dei grandi campioni" il commento del primo cittadino Roberti.

"Lavoriamo con i piccoli per cercare di portarli a livelli alti" il commento di Conti tra gli applausi dei presenti in sala consiliare. Conti ha donato al sindaco Roberti una maglietta azzurra con il numero 16 e davanti una foto con una delle azioni più importanti compiuta dal calciatore. (ANSA).