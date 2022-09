Di Pietro,rispetto tempo che passa,mio futuro in agricoltura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 SET - "Io ho fatto una scelta. C'è un tempo per ogni cosa e bisogna avere rispetto per il tempo che passa e per le esigenze del Paese. Il mio tempo l'ho vissuto ed oggi è il momento che le nuove generazioni affrontino i nuovi problemi". Così Antonio Di Pietro all'ANSA, parlando dalla sua casa di campagna a Montenero di Bisaccia (Campobasso) esclude un suo ritorno alla politica.

"Credo di aver fatto il mio dovere - prosegue - nelle diverse funzioni e nei diversi ruoli che ho svolto. Posso avere sbagliato, ma sbagliano tutti quelli che fanno qualcosa, non sbagliano solo quelli che dicono male degli altri senza fare. Io ritengo di aver fatto qualcosa di cui sono orgoglioso e che rifarei, come magistrato, come poliziotto, come politico, come ministro".

Sul suo futuro l'ex pm risponde: "E' fatto delle cose che sto facendo adesso: in questo momento mi sto accingendo a fare la vendemmia, poi raccoglierò le olive e mi preparerò a un evento importante che avrò tra qualche mese, il matrimonio di mio figlio. Non mi pare siano cose da poco". (ANSA).