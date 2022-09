Gemelli Molise, 'perplessi su soluzione individuata da Toma'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 SET - "Il provvedimento emanato ieri dalla Struttura Commissariale della Regione Molise desta non poche perplessità. Ignorando i dati di produzione forniti da Gemelli Molise, di fatto non garantisce la erogazione delle prestazioni di radioterapia e indica un imminente disagio aggiuntivo per i cittadini". E' quanto si legge in una nota stampa diffusa in tarda mattinata dal Gemelli Molise. "Spiace profondamente - prosegue il documento - che sia stata assunta una decisione senza aver valutato dati oggettivi, senza aver esaminato il reale utilizzo del budget assegnato, senza aver pianificato nel dettaglio l'effettiva reale fattibilità del provvedimento, senza aver tenuto conto delle ripercussioni su livelli occupazionali e senza aver dialogato con la struttura direttamente interessata. Chiedere di interrompere l'attività ambulatoriale di Gemelli Molise crea un enorme disagio a migliaia di cittadini molisani che si affidano alla nostra struttura. Restiamo fiduciosi e sempre aperti a un dialogo costruttivo con la Regione Molise e l'Ente Commissariale. Allo stesso tempo - termina la nota - rassicuriamo la popolazione molisana che Gemelli Molise continuerà a offrire i propri servizi con la qualità, l'impegno, la professionalità e la dedizione che hanno contraddistinto la struttura in tutti questi anni". (ANSA).