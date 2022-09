Teatro, al via quinta edizione del Loto Link Festival

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 SET - Con nove spettacoli, i primi quattro all'aperto, nel giardino del convitto 'Mario Pagano' a Campobasso e i successivi cinque al Teatro del Loto di Ferrazzano, torna il Loto Link Festival. "In questa quinta edizione scopriremo i nuovi linguaggi, la nuova drammaturgia internazionale - spiega il direttore artistico Stefano Sabelli - proponendo grandi narrazioni e giochi scenici multimediali".

Si parte il 14 settembre con un testo dell'autore e attore norvegese Svein Tindberg, 'Figli di Abramo'. Il festival proseguirà per tutto settembre e a ottobre con opere al femminile tratte dai grandi narratori come Christa Wolf e Joyce, e con commedie sulla contemporaneità come Play House di Martin Crimp (con Francesco Montanari) e Bufale e Liube di Pou Mirò (col Napoli Est Teatro), tradotto in napoletano da Enrico Ianniello, passando per Contrattempi Moderni di Raffaello Tullo (di Rimbamband). La chiusura del festival, il 19 ottobre, sarà con il premiatissimo 'Due Fratelli' di Fausto Paravidino.

