Unimol: aumentati posti per corso laurea Infermieristica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 AGO - Novità importanti e ulteriori opportunità all'Università del Molise per gli aspiranti e futuri infermieri: più posti disponibili e una proroga (ore 12 del 5 settembre), dei termini per iscriversi al test d'ingresso per accedere ai corsi di laurea a numero programmato dell'area delle Professioni sanitarie e della prevenzione per l'anno accademico 2022-2023. Il Decreto ministeriale 931 del 29 luglio 2022 ha infatti innalzato il numero massimo previsto per i corsi di laurea in Infermieristica e il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute dell'Unimol ha di conseguenza rimodulato e aumentanto il potenziale formativo per il Corso di laurea in Infermieristica da 95 a 150 posti. "Si tratta di una importante e significativa prospettiva - spiegano dall'Unimol - il fabbisogno e la situazione occupazionale delle professioni sanitarie continua a crescere anche in vista dell'introduzione del nuovo infermiere di comunità". (ANSA).