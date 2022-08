Donna di origini molisane uccisa in casa in Argentina

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 AGO - Si chiamava Emilia Carlomagno ed era nata 77 anni fa ad Agnone (Isernia) poi si era trasferita in Argentina dove nei giorni scorsi è stata uccisa nella sua abitazione. L'episodio risale all'11 agosto ma solo nelle ultime ore la notizia è arrivata anche in Molise dove vive ancora qualche parente della donna. Il corpo della 77 enne è stato trovato sul letto con le mani e i piedi legati.

La causa della morte è il soffocamento per il fumo dovuto all'incendio che ha distrutto la casa. I media argentini hanno mostrato le immagini dell'edificio avvolto dalle fiamme. Sulla morte di Emilia Carlomagno, che viveva sola ed era pensionata, la locale magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio e ha messo i sigilli all'edificio. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa e si indaga sulla vita della donna e sulle sue conoscenze e frequentazioni. (ANSA).