Chiusura guardia medica, Asrem 'già attiva sede alternativa'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 AGO - "A seguito dei rilievi effettuati dal Nas si è proceduto all'individuazione di un'allocazione alternativa. Sono stati fatti una serie di sopralluoghi ai quali ha partecipato anche il direttore del Distretto di Termoli (Campobasso) che si sono conclusi con il trasferimento della sede presso altri locali, sempre di proprietà comunale, in via Petti. I nuovi locali sono stati ritenuti assolutamente idonei e, con decorrenza 1/o agosto, la postazione è stata regolarmente riattivata". E' quanto spiega all'ANSA il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) Oreste Florenzano in riferimento alla chiusura della sede della Guardia medica di Montefalcone nel Sannio (Campobasso), di proprietà del Comune, dopo un sopralluogo dei Nas di Campobasso.

Il manager ha anche riferito che è stata l'Asrem, "attraverso una prescrizione e dopo alcuni rilievi effettuati", ad aver chiesto al Comune di chiudere la struttura e di trovarne un'altra più idonea e che "la notizia risale a qualche tempo fa" e "non riguarda in maniera diretta la nostra Azienda". (ANSA).