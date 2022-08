Nas in villaggi turistici Molise, sette segnalazioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 AGO - Dodici tra villaggi turistici e parchi acquatici controllati, un titolare segnalato alla magistratura e sei gestori all'autorità sanitaria. E' quanto emerso dalle verifiche condotte dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Campobasso in Molise, nell'ambito di una operazione nazionale che ha visto accertamenti in parchi acquatici.

I militari del Nas, a conclusione degli accertamenti, hanno segnalato alla magistratura il titolare di una struttura per violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sei gestori all'Autorità sanitaria per la non corretta attuazione delle norme di autocontrollo Hccp e per carenze igienico-sanitarie e strutturali. (ANSA).