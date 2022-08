Teramo Calcio, risolti contratti di tre giocatori

(ANSA) - TERAMO, 08 AGO - Con la pronuncia del Consiglio di Stato ancora pendente, la Figc non ha ancora proceduto con lo svincolo d'ufficio per i calciatori di Teramo e Campobasso. Nel pomeriggio di oggi però il club biancorosso ha ufficialmente risolto i contratti col difensore Daniele Trasciani (22) e i centrocampisti Gianmarco Papaserio (23) e Cosimo Forgione (30).

I tre calciatori da questo momento in poi sono liberi di firmare con altre squadre. Il 25 agosto il Consiglio di Stato si pronuncerà sul ricorso presentato dal Campobasso, per il quale è stato immediatamente accolta l'istanza cautelare. Nella stessa data si dovrebbe discutere anche la posizione del Teramo che nelle prossime ore (probabilmente domani) inoltrerà il proprio ricorso. Questo il comunicato della Teramo Calcio: "La S.S.

Teramo Calcio rende noto di aver risolto consensualmente in data odierna i rapporti di lavoro in essere con i calciatori Cosimo Forgione, Gianmarco Papaserio e Daniele Trasciani, cui il club augura le migliori fortune professionali e umane". (ANSA).