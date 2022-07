Covid: Molise, approvata legge per stabilizzazione precari

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 LUG - Il Consiglio regionale del Molise nella seduta di oggi ha approvato all'unanimità la legge per la stabilizzazione dei precari della sanità. Il testo era stato presentato dai consiglieri Michele Iorio, Gianluca Cefaratti, Armandino D'Egidio e Aida Romagnuolo. La nuova legge mira a riconoscere il diritto di accesso alla procedura di stabilizzazione per i precari reclutati a tempo determinato durante l'emergenza Covid. "La stabilizzazione consente -si legge nella relazione di accompagnamento del provvedimento- di colmare le carenze strutturali causate negli ultimi anni dalle dinamiche del personale sanitario, tra imbuto formativo e restrizioni della spesa del personale, e di soddisfare il fabbisogno organizzativo per lo sviluppo del Pnrr, mettendo in sicurezza il sistema sanitario di fronte ad eventuali nuove emergenze pandemiche". (ANSA).