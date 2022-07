Consiglio Molise, ok a riconoscimento debiti fuori bilancio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 LUG - Il Consiglio regionale del Molise, nella seduta di oggi ha approvato con i voti della maggioranza di centrodestra (Pd e 5 Stelle non hanno partecipato al voto) sei proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per complessivi oltre un milione e 300mila euro.

Nel dettaglio si tratta di debiti per 21mila euro nei confronti di Trenitalia per il 2020 e relativi al servizio di trasporto pubblico locale,304mila euro di debiti nei confronti di Fastweb relativi al 2020, 2.578 euro per Olivetti relativi a servizi resi alla Regione tra il 2017 e il 2019; poco più di 16mila euro per Tim relativi al 2020, quasi 668mila euro per prestazioni di ulteriori servizi relativi per chilometri effettuati in aggiunta a quelli contrattualizzati, effettuati da aziende del trasporto pubblico locale extraurbano e infine 345mila euro per il rimborso delle spese sostenute dalle aziende del traporto extraurbano per il pagamento di servizi relativi ai chilometri effettuati in aggiunta a quelli contrattualizzati. (ANSA).