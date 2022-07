Caldo: Campobasso, anche domani bollino rosso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 LUG - Continua a Campobasso e in tutto il Molise l'eccezionale ondata di caldo che da giorni ha intrappolato la regione in una bolla di calore. Il capoluogo resterà con il bollino rosso anche domani 24 luglio. Alle 12 di oggi la temperatura ha toccato i 32 gradi mentre la scorsa notte non è scesa al di sotto dei 22. L'assenza di piogge, che dura ormai da alcune settimane, ha indotto molti sindaci a emanare ordinanze limitative dell'uso di acqua potabile, tra questi anche il primo cittadino di Campobasso. Con il caldo e la siccità cresce anche l'allarme incendi. Ieri le fiamme hanno interessato un'area boschiva nella zona di Palata (Campobasso) danneggiando in maniera seria le attrezzature e la stalla di un'azienda agricola. (ANSA).