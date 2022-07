A Campomarino al via gli 'Itinerari dei gusti e dei sapori'

(ANSA) - CAMPOMARINO, 23 LUG - Costituire un "ecosistema" fatto di ospitalità tra le cantine e gli oleifici del territorio per la promozione dei prodotti enogastronomici e delle tradizioni culturali.

Sono gli "Itinerari dei gusti e dei sapori", progetto del Comune di Campomarino che ha vinto il bando pubblico regionale "I Cammini del Molise Frentano - Gli attrattori" ottenendo fondi per 59.867,49 euro.

L'iniziativa mira a valorizzare le produzioni eno-gastronomiche e le tradizioni Albëreshë presenti nel paese.

Saranno attivati tre itinerari: delle cantine vitinicole, degli oleifici, itinerario storico - culturale.

I primi interventi sono già partiti con la riqualificazione di Palazzo Norante, la ristrutturazione della terrazza e l'installazione di un pergolato bioclimatico con pannelli termici. Di notevole importanza è anche la realizzazione di un'enoteca comunale che sarà inaugurata il 2 agosto dall' Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali e che consentirà di valorizzare e pubblicizzare i prodotti locali attraverso un serie di eventi ad hoc.

Gli itinerari saranno percorribili con bici elettriche dislocate in 3 punti del paese: centro, lido e Nuova Cliternia e collocate presso panchine smart.

Non solo, il progetto consentirà di rivalutare e valorizzare i beni culturali, artistici e architettonici del territorio anche attraverso i più moderni strumenti multimediali quali QR Code, segnaletica e info point dedicati al marketing territoriale.

Sarà possibile scoprire i percorsi e usufruire del servizio E-Bike attraverso l'App "Vivi Campomarino", già aggiornata.

"Un programma ad ampio raggio che consente di rilanciare lo sviluppo del territorio comunale attraverso investimenti importanti" il commento del sindaco del centro rivierasco Pierdonato Silvestri. (ANSA).