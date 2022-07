Pnrr: Bando borghi, Tar da ragione a Pietrabbondante

(ANSA) - PIETRABBONDANTE, 20 LUG - Bando dei borghi: il Tar respinge il ricorso del comune di Castel del Giudice (Isernia) e i 20 milioni di euro, previsti nel Pnrr, restano assegnati a Pietrabbondante (Isernia). La sentenza è arrivata oggi, in seguito al ricorso presentato dal comune di Castel del Giudice il cui progetto, per migliorare l'attrattività del paese, era stato superato per pochi punti da quello presentato dal comune di Pietrabbondante. Da qui la decisione di interpellare il Tribunale amministravo, il 5 maggio scorso, e oggi la decisione.

"In questi due mesi non ha commentato - ha detto all'ANSA il sindaco di Pietrabbondante, Antonio Di Pasquo, fiducioso nella verifica che il Tar stava effettuando. Per me non è stata una guerra fratricida, sono contento che il Tar abbia chiarito i dubbi paventati di illegittimità che avrebbero macchiato la nostra proposta. Esprimo solidarietà e vicinanza al comune di Castel del Giudice e sottolineo che la vittoria del nostro comune è la vittoria di tutto il territorio molisano". Per quanto riguarda i tempi per l'arrivo dei fondi, Di Pasquo ha detto: "Il Ministero della Cultura ha già riavviato l'iter che era stato sospeso con il ricorso al Tar". Il progetto prevede la valorizzazione del sito archeologico del teatro e tempio sannita, la costruzione del viale archeologico (che collega il sito al paese), la realizzazione di un Auditorium che potrà ospitare le compagnie teatrali tutto l'anno. (ANSA).