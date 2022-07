Sanità: Bilancio 2021, Molise 'maglia nera' in Italia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 LUG - "C'è un'unica situazione su cui si sono attivate sanzioni sul 2021 ed è il Molise". Lo ha detto Angela Stefania Lorella Adduce, Dirigente Generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nel corso dell'audizione nelle Commissioni riunite Bilancio e Sanità del Senato.

"Il Molise purtroppo - ha aggiunto - ha avuto un disavanzo strutturale sul 2021, nonostante il conferimento dell'apporto fiscale massimizzato (il Molise è in Piano di rientro), ma questo non è bastato a raggiungere l'equilibrio. Il Molise tra l'altro - ha spiegato Adduce - è gravato da un disavanzo non coperto, pregresso, perché questa situazione è presente da diversi anni. Stiamo parlando di una dimensione dei circa 100 milioni di euro di disavanzo non coperto che è una dimensione importantissima per quello che è il peso del Molise in termini Servizio sanitario". (ANSA).