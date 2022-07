Edilizia, Di Niro (Acem), lasciati in solitudine da Regione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 LUG - "Nel corso degli ultimi mesi le imprese edili si sono ritrovate sommerse da numerose criticità che stanno mettendo a dura prova il settore: aumento incontrollato dei prezzi dei materiali, non sufficientemente fronteggiato dalla normativa nazionale, blocco del superbonus con aziende che pur avendo i cassetti fiscali pieni di crediti di imposta non riescono più a monetizzarli in quanto gli istituti di credito ne hanno chiuso l'acquisto". E' il nuovo grido d'allarme lanciato dal presidente dell'Associazione costruttori edili del Molise (Acem), Corrado Di Niro. Dal vertice dell'Acem dito puntato in direzione del Governo regionale e della sua "totale indifferenza" a queste problematiche. "Siamo molto preoccupati - evidenzia Di Niro - di questo appiattimento su problemi seri che stanno degenerando irreparabilmente nel disinteresse più totale di una classe dirigente che verso il tessuto imprenditoriale locale - prosegue - ha fatto poco o nulla per aiutarlo a fronteggiare l'emergenza, intenta soltanto ad aggiustare i propri ingranaggi e ad assistere passivamente allo spegnimento di un settore da sempre trainante dell'economia regionale che, dopo l'apparente ripresa dello scorso anno, si ritrova a fronteggiare in solitudine queste difficoltà". (ANSA).