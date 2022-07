Trasporti: martedì 12/7 sciopero dipendenti Atm

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 LUG - I sindacati regionali di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa-Cisal hanno indetto uno sciopero del personale dell'Azienda trasporti molisana (Atm) dalle 19 alle 23 del prossimo 12 luglio e un sit-in di protesta, lunedì 11 luglio, presso la sede del Consiglio regionale in occasione della seduta dell'Assemblea. "La solidarietà della politica non ci basta più - affermano le parti sociali - il presidente della Regione, Donato Toma, assuma con la revoca della concessione, unico provvedimento in grado di risolvere questa ignobile situazione". Sindacati e lavoratori lamentano il comportamento dell'azienda che, a loro avviso, "disattende i diritti dei lavoratori, contravvenendo finanche agli obblighi più elementari previsti dal Contratto nazionale di lavoro del settore, per non parlare del pessimo servizio riservato all'utenza e ai cittadini molisani". Dito puntato anche in direzione della classe politica "che sta tollerando e sottacendo tali comportamenti". (ANSA).