Due incidenti nella notte in Basso Molise, quattro feriti

(ANSA) - TERMOLI, 08 LUG - Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave, in due distinti incidenti stradali accaduti in Basso Molise.

Intorno alle 4, sulla strada che collega la Ss 16 a Petacciato, due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Sul posto il 118 Molise che ha trasferito i tre feriti, due uomini e una donna, all'ospedale San Timoteo di Termoli. In zona anche i Vigili del Fuoco di Termoli.

Intorno alle 6 un giovane che si stava recando al lavoro, all'altezza di Nuova Cliternia, frazione di Campomarino, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Trasportato in ospedale a Termoli dagli operatori del 118 Molise non è in gravi condizioni. Anche in questo caso intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli. (ANSA).