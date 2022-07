Termoli Media Arts Festival conquista i turisti

(ANSA) - TERMOLI, 04 LUG - "L'innovazione tecnologica unita all'arte, alla musica, alla ricerca, un mix che ha conquistato la città. Piazza Duomo piena di gente entusiasta per tre serate di seguito è un buon risultato". Così l'Assessore comunale al Turismo Michele Barile a conclusione del Festival Media Arts che ha trasformato il Borgo Antico di Termoli in un museo multimediale a cielo aperto. L'evento ha calamitato turisti e residenti.

La facciata della Cattedrale è stata protagonista delle tre serate, interessata da fasci luminosi colorati che hanno creato delle geometrie originali e poi da video particolari, i videomapping. Il Monumento è stato mappato attraverso uno studio fotografico poi condiviso con professionisti di Barcellona (Darklight Studio) che hanno lavorato sulle immagini realizzando l'opera "Sacred Geometry", presentata a Rio De Janeiro, a Lima, a Barcellona e, nel fine settimana, a Termoli.

Gianluca del Gobbo e Rizo, gli artisti romani presenti a Termoli, hanno realizzato opere dal vivo con l'uso di laser illustrando la storia della Cattedrale. L'evento ha stupito e incuriosito il pubblico.

"Siamo già al lavoro sulla prossima edizione - dichiara il responsabile del progetto multimediale Luca Basilico - e sarà ancora più ricca. Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione. Sono state impiegate molte energie per arrivare ad organizzare le tre serate del Festival ma ora ci attendere il lavoro più duro e impegnativo in vista del prossimo anno".

Il primo luglio è stato presentato il videomapping, la seconda serata il videomapping 3d e la terza il mapping gaming.

"E' stata proprio l'alta partecipazione che ci ha riempito di entusiasmo - ha concluso Basilico -. Ora abbiamo lanciato il progetto ma adesso inizieremo a costruirne un altro ancora più interessante per il prossimo anno". (ANSA).