Unimol, si amplia offerta Ateneo per Dottorati ricerca

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 GIU - Il Dottorato di ricerca dell'Università del Molise si amplia con tre nuovi corsi che partiranno nell'anno accademico 2022-2023: Diritto e economia, Patrimonio culturale, Tecnologie e innovazione per la medicina.

Tra le novità, la stretta collaborazione con le imprese per Dottorati industriali e l'Alto Apprendistato, vantaggi e opportunità con il Pnrr (l'Unimol è risultata assegnataria di risorse a valere sul Pnrr), e la sinergia con la Pubblica Amministrazione, Enti e Istituti di ricerca pubblici, oltre che con le borse riservate a studenti con titolo acquisito all'estero. "Ricerca ed innovazione - spiegano dall'Unimol - sono la chiave per assicurare una visione prospettica e di crescita, un binomio in grado di allinearsi al continuo processo di cambiamento della società in tutti i suoi aspetti e che disegna una complessità crescente di aspettative, competenze e risposte". Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 25 luglio. Maggiori informazioni sul sito web dell'Ateneo. (ANSA).