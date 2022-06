La speaker della Camera Usa Nancy Pelosi in Molise venerdì

(ANSA) - FORNELLI, 27 GIU - Nancy Pelosi sarà in Molise il 1/o luglio prossimo: visiterà Fornelli (Isernia), il paese da cui i suoi nonni materni emigrarono per stabilirsi negli Stati Uniti. Lo conferma all'ANSA il sindaco Giovanni Tedeschi. La speaker della Camera degli Usa aveva espresso il desiderio di conoscere il paese dei suoi nonni nel 2017, rispondendo a una lettera inviatagli dalla Proloco di Fornelli. Nei giorni scorsi l'ambasciata statunitense in Italia ha effettuato un sopralluogo per garantire la massima sicurezza. Il programma della giornata sarà reso noto nel pomeriggio dopo la riunione del Comitato ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto. (ANSA).